【錢夫人巡舖】媲美債息　外匯定存有着數？

錢夫人在每周六的固定欄目中，通常會分享最常見的港元定期存款資訊，今日搞搞新意思，講吓外幣定存，同讀者一齊財「息」兼收！話雖聯儲局議息繼續按兵不動，但歐美央行準備減息的意圖可謂人所共知，手執外幣做定存，邊間港銀有着數呢？

富邦香港推出「Fubon+新資金定期存款優惠」，透過手機銀行使用新資金進行定存，一個月及兩個月期見5.3厘；略低於美債息5.4厘水平，超存額3萬美元起。3個月、6個月及12個月則分別有5.2厘、4.8厘及4.7厘。

手頭資金較少則可考慮上商的推廣優惠，起存額僅一萬美元，適用於全新資金或兌換資金。由周二(26日)起，所有客戶（包括個人、公司客戶）可享3個月、6個月4.7厘的美元定存優惠；一個月期及12個月期均為4.3厘。

英鎊方面，周二起3個月期享3.8厘、6個月及12個月期同為3.7厘，最低存款金額為5,000元英鎊。

另外，信銀國際周一(25日)亦推出新的港元定存優惠，客戶由即日起經「inMotion動感銀行」以10萬港元或以上新資金敍做6個月或12個月港元定存，可分別享4.23厘或3.95厘優惠年利率。