【東方日報產評】全球汽車業洗牌　進軍智能化賽道

全球汽車業朝向新能源電動化方向發展，中國車廠領先歐美日等傳統汽車企業，搶佔電動車市場份額。今年以來，內地電動車減價戰愈趨激烈，就連在華銷售的第一大美國電動車廠亦感受到壓力，須大裁員以應對挑戰。好明顯，全球汽車業正要進行大洗牌，汰弱留強是必然結果，伴隨的是企業倒閉、工人失業，最終只有少數強者有得留低，並進入智能化賽道一較高下。

去年在政策的主導下，中國汽車業加速向電動化轉型，電動車銷售處於高增長期，基本上已形成電動化汽車的主流發展。更重要的是，去年中國汽車出口已超越日本，成為全球最大的乘用車出口國，中國佔去全球新能源車銷量逾六成份額，反映中國非但成功改變內銷市場，更主導着全球汽車業電動化發展。

近年內地車廠各出奇謀催谷電動車銷量，斥大量資金投入新產能。問題是，更高的市場增長都會飽和，尤其是屬耐用品的汽車，不會用一年半載就扔掉或更換。今年內地汽車銷量開始有回軟迹象，車廠為保份額，紛加入減價促銷行列，擁有產銷規模效應和技術優勢的大廠，勉強能維持合理利潤；新加入的小型車廠就要面對蝕本賣車套現的風險。

這股減價促銷賣車之風，非但在內地吹得正烈，更在全球擴散，皆因中國汽車出口比例增，便宜的中國電動車行銷全球，其他海外傳統車廠自然會感受到壓力。美國最大的電動車廠非但宣布在華銷售的全系列電動車減價，近日就連美國的售價亦告下調，伴隨的是擬全球裁員約兩萬人。大的車企感受到利潤壓力，緊急調整銷售策略及內部重組資源救亡，中小型車廠的壓力可想而知，若年內有車廠關門結業，該不讓人意外。

其實眼前全球電動車產銷經歷高增長期，到如今進入減價戰，接下來的必然是淘汰賽，強者始可生存下去，電動化過渡後，接下來就是汽車智能化、網聯化和共享化等戰場。

中國車企與科企都磨拳擦掌押注汽車智能化商機，見到華為、小米都涉足汽車業。中國在體制支持下產業政策精準到位，人工智能、5G、大模型等新興技術逐漸應用到汽車業，並加速與汽車技術深度融合，推動汽車智能化轉型。但當然，圍繞數據挑戰、安全合規等問題，還須跨產業協同攻破關鍵難題。

中國汽車產業發展領先，開始引來歐美等傳統汽車大國以「國家安全」、「產能過剩」、「傾銷」等理由來高築貿易壁壘反擊，惟歐美同業在推動產業變革上，始終缺乏統一的部署和力量，車廠各有各做，沒有統一的制式，協調理順發展方向，產業綜合競爭力難有大突破，最終難以招架來自中國同業的挑戰。

值得關注的是，汽車產業朝電動化、智能化的變革過程，也意味職位減少，對經濟其他環節帶來衝擊。故中國致力推動科研發展的同時，亦在大力發展服務產業，讓勞工有轉型的機會，合理疏導就業市場風險。基本上，汽車產業改革就是各大經濟體治理經濟，迎戰新時代的一個重要工作，對此中美必有一番惡鬥！