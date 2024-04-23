【債台高築】落雨收遮？外媒：低收入美國人難以申請貸款

外媒報道，美國低收入貸款人愈來愈難以償還貸款，使部分銀行在核放信用卡或汽車貸款時變得更加謹慎。隨著物價上漲、利率居高不下，愈來愈多美國人的儲蓄減少。。

美國合眾銀行(US Bank)消費者業務負責人Arijit Roy表示，首次貸款和低收入人士的貸款違約率高於收入較高的借款人。

據美國銀行最新報告指，今年首季債務損失由去年同期的8.07億美元增至15億美元，主要來自信用卡。競爭對手摩根大通亦表示，該行同期的貸款損失按年幾乎翻了一倍，達到20億美元；花旗及富國銀行相關數據亦有所增加。

美國銀行財務總監Alastair Borthwick稱，該行發現信用評分較低的貸款人財務狀況出現「重傷」，他們的家庭支出受到利率上升及通貨膨脹所影響；擁有較高的信用評分的客戶，他們的財務狀況良好。

美國消費者銀行家協會資深副總裁Tom Dent表示，銀行業正在努力向客戶提供有關帳單支付的預警訊號，提供債務諮詢，並對客戶進行更多教育，「以便他們能夠保持在正軌上。」

他指，許多銀行開始採取謹慎的態度，並開始利用定價策略來改善其資產負債表。

穆迪分析公司首席經濟學家Mark Zandi稱，信用卡是最明顯的疲軟領域，而先買後付(PNPL)的違約率亦逐步上升；早在金融危機期間，人們主要是住房按揭違約，但現在信用卡為「無擔保且利率最高的」。

穆迪月初發表報告指，美國信用卡和汽車貸款拖欠率似乎已見頂；美國家庭債務已飆升至歷史新高，美國人的信用卡借貸也增加，去年信用卡餘額首次突破1萬億美元大關。