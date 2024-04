蘋果公司(Apple Inc.)早前宣布,於香港時間5月7日晚上10時舉行今日第一場活動,市場預期屆時將推出新款iPad Pro和iPad Air,以及更新的Apple Pencil和鍵盤。

活動邀請函的口號是「Let Loose(譯:釋放)」,並包含Apple Pencil的設計圖。蘋果公司行政總裁庫克更於社交平台上留言,「Pencil us in for May 7(譯:5月7日請留言給我們)」,暗示Apple Pencil或是活動重點。

據指,新的Apple Pencil將採用新的「擠壓」手勢來執行某些操作,並在稍後的時支持今年初正式推出的頭戴式混合實現(MR)裝置Vision Pro。

至於iPad Pro方面,除了搭載與MacBook同型號的M3處理器外,同時採用OLED屏幕,較目前的LCD更為省電,可有效提升iPad的電池續航力;更有指可能會推出12.9吋版本的「超大屏」iPad。