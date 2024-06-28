專家樓評：個人信貸評分提升有法

早前提及本港消費者目前可以每12個月在信貸資料服務機構免費取得信貸報告，作為個人參考用途。個人信貸評分反映借款人是否可靠及準時還款，影響銀行審批按揭及貸款決定，甚麼因素會影響信貸評分？大家可以如何管理或改善自己的信貸習慣以提高評分？

當中最重要的是，要保持準時還款。逾期還款甚至拖欠是影響信貸評級的最重要因素，留意即使遲還信用卡數一日仍會紀錄在信貸報告及影響信貸評級，而且有關紀錄會保留5年。另外，一項常被人忽略卻會影響信貸評分，就是使用過多信用額甚至「碌爆卡」，讓銀行認為借款人沒有量入為出，過度使用信貸，較理想是維持使用信用卡的額度於30至50%或以下，不宜高於50%信用額使用率。

卡數切忌只付最低還款額

對於多使用信用卡消費的人士，信用卡數量其實不宜太少，以便可分散簽帳額於不同的信用卡，令每張信用卡的信用額使用率都在低水平；而且，持有數張信用卡令總信用額度提高，變相消費簽帳金額佔比可降至低使用率水平。當然，卡主必須量力而為，有足夠還款能力，切勿只還最低還款額，而借款人的總債務還款佔入息比率本身亦是貸款的重要評估指標。

信貸年資對銀行亦具參考性，已有一定年期的信貸紀錄讓銀行更易了解借款人使用信貸的習慣及責任感；對於不借貸、不申請信用卡的人，反而無從評估其信貸習慣。然而，過多的信貸查詢會對信貸評分構成負面影響，例如同一時間向多家財務公司申請貸款，又或基於信用卡優惠，短時間內申請多張信用卡，會造成借款人擬似面對財政困難的印象。

每年查閱信貸報告有助定期檢視自身的最新評級變化，以及當中有否不正確的信貸資料，方便及早改善或糾正，若發現信貸報告資料有誤，應主動向信貸資料服務機構要求修正。若希望在置業及申請按揭前提高信貸評分，應注意累積財務信譽需要時間，建議積極管理良好使用信貸及還款習慣不少於半年至一年或以上，讓信貸評分可逐步提升；期間應確切準時還款、保持低信用卡使用額，避免過度借貸及過多信貸申請。

中原按揭董事總經理 王美鳳