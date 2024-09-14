專家樓評：香港銀行減息步伐料滯後美國

市場預期美國聯儲局於下周的議息會議宣布減息，除正在供樓的業主，計劃買樓的準買家亦十分關注美國減息將如何影響香港息口及樓市走勢。

根據往績，過往美國開始減息之後，香港在聯繫匯率制度下，與樓按相關的一個月銀行同業拆息(HIBOR)會趨近美息，率先跟隨逐步回落，而香港銀行亦會根據自身情況，決定是否跟隨減息，即下調最優惠利率(P)。

拆息回落紓緩供樓壓力

當美國減息後，香港銀行何時會跟隨減息？由於今次加息周期(2022至2023年)香港銀行累計加息只有0.875厘，加息幅度其實遠低於美國的累計加息11次達5.25厘，因此，港銀需要根據各種外部因素以及自身策略，而決定其減息步伐。

現時利率已經見頂，減息周期亦預計開始，本地住宅租務市場非常活躍，租金水平已持續攀升並創新高。差餉物業估價署資料顯示，7月份私人住宅租金指數按月升約1.1%，連升5個月，並創5年新高。居住需求大，加上樓價回調，相信樓市將會回復至「供樓抵過租樓」年代，預計會有更多租客「轉租為買」。

現時大部分業主均使用銀行同業拆息按揭(H按)供樓，由於HIBOR持續高企，H按業主近年一直使用鎖息位供樓，而近日一個月HIBOR已跌穿4厘，創近一年新低，一旦美國減息周期開展，HIBOR將會持續下降，而當實際按息跌穿鎖息位之後，H按業主便不用以鎖息位供樓，利息開支將會節省更多。至於P按業主，當銀行調低最優惠利率之後亦可以受惠，減少供樓壓力。

對於打算買樓的人士，除可受惠利息開支下降，若銀行下調最優惠利率，P按及H按的鎖息上限將同步下降，屆時申請按揭時的入息門檻亦將會降低。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦