500多呎銀主居屋　已補價每呎僅6300元拍出　低估值逾1成

拍賣場賣出多項細價物業，其中，屯門居屋兆麟苑面積逾500方呎銀主盤，於已補價自由市場以350萬元拍出，較銀行估價低逾一成。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，今日(5日)共有約80人出席拍賣，期間共沽出4項物業。當中包括上述項目I座低層5室，實用面積約554方呎，自由市場開價298萬元，獲3組笿競投，最終搶高52萬元或約17.4%，以350萬元沽出，呎價約6,318元。該單位個別銀行網上估價約397萬元，最新做價低約47萬元，差幅約11.8%。

另外，亦賣出大埔私宅宏基大廈高層C室，實用面積約330方呎，屬兩房間隔，項目設有電梯，推拍價185萬元，有3組買家出價，最後以210萬元拍出，較開價高25萬元或約13.5%，呎價約6,364元。該物業之前估價約290萬元，現低出約27.6%。

同場亦售出兩項業主盤，其中，同區林村一幅面積約2,220方呎不交吉農地，以一口價40萬元售出，呎價約180元。另一項為葵涌金威工業大廈2期低層H室，建築面積約2,572方呎，開拍價470萬元，獲兩組客競逐，並以515萬元賣出，呎價約2,002元。