香港會計師公會：施政報告促港經濟可持續發展

早前發布的《施政報告》，針對國際政局及經濟環境持續不明朗，香港經濟復甦步伐仍未達預期等挑戰，提出一系列革新措施。香港會計師公會相信，施政報告的措施有助香港經濟可持續發展，並鞏固香港的國際金融中心地位。

香港會計師公會樂見施政報告採納了公會的建議，包括將更新「人才清單」以吸納來自更多專業服務領域的人才、擴展「高才通」院校名單、支持創新科技及知識產權發展活動及支援中小企數碼轉型。

持續的人手流失問題，對各行各業的生產力或構成影響。施政報告建議推出一系列措施以增加香港的勞動力，包括成立「教育、科技和人才委員會」及提升多個現有的輸入人才計劃，相關措施有助香港的經濟發展保持動力。政府亦將更新「人才清單」以吸納更多專業服務人才，及擴展「高端人才通行證計劃」，公會相信這些措施將有助會計業界吸納非本地人才，以進一步擴大會計專業人才庫，維持香港會計業界的服務質素。

近年創新科技成為環球經濟發展的新動力，香港亦需要緊貼環球經濟發展趨勢，保持香港競爭優勢。施政報告推出措施支持創新經濟發展，包括計劃撥款支持創新科技及研發活動、提升知識產權法律架構及加強知識產權人才培訓。除上述舉措之外，公會亦建議政府為研發活動提供稅務優惠，以鼓勵本地的研發活動或海外的初創企業來港發展。

中小企營商信心續跌 促轉型提升競爭力

此外，中小企是香港經濟發展的重要支柱，目前，本港有逾36萬間中小企，佔整體企業數量達98%以上，僱用了私人市場超過四成的勞動力，換言之，中小企的榮枯牽涉到大量打工仔的「飯碗」。然而，根據公司註冊處的數據，今年上半年新成立的本地公司總數為6.6萬間，惟同期解散的公司亦有近5.7萬間，顯示出新公司成立同時，幾乎有一間公司結束營運，數字亦凸顯中小企業現正面臨的挑戰。

針對中小企的營運壓力，及對數碼轉型的需求殷切，施政報告推出多項支援本港中小企轉型的措施，包括擴大「數碼轉型支援先導計劃」涵蓋範圍，亦向「BUD專項基金」注資及擴展「電商易」的地域資助範圍至十個東盟國家，相信將有助中小企應對及適應市場變化；另外，再度推出中小企融資擔保計劃申請「還息不還本」，亦有助中小企應付短期的周轉困難。中小企是香港經濟發展的重要支柱，政府應持續推出措施，進一步加強支援中小企轉型，長遠提升中小企的競爭力。

展望將來，環球經濟以至地緣政治將繼續不明朗，惟公會估計今年香港經濟應繼續錄得溫和增長。