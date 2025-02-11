施羅德：投資組合須具韌性應對衝擊

雖然DeepSeek對人工智能(AI)創新方面所帶來的影響尚待充分了解，但其宣稱在AI領域取得新進展，已導致美國科技股在1月27日現拋售潮。DeepSeek表示，它使用比市場龍頭產品較少的成本和時間訓練生成式AI聊天機器人(chatbot)。

鑑於近年AI主題帶動股市，這則消息令投資者對有關科技業所產生的影響提出重大疑問。1月27日，納斯達克指數下跌3%，一些AI相關公司的股價跌幅更大。這樣的衝擊也強調了積極建立具韌性投資組合的必要性。

DeepSeek或影響AI晶片需求

據報道，DeepSeek已開發出可媲美市場龍頭產品的大型語言模型(LLM)，但訓練成本卻低得多。若然屬實，這可能表示與AI相關運算工作負載所需的高效能半導體需求將會減少。

不過，這個結論取決於DeepSeek的成本數據是否真正與現有業界同行媲美，更重要的是，其他因素是否保持不變。

運算能力效率的提升不一定代表半導體(晶片)需求減少。傑文斯悖論(Jevon's Paradox)是一個成熟的經濟概念，它指出資源效率的提升通常會導致該資源消耗量增加。在這種情況下，更高的運算效率可能會刺激AI的進一步採用和發展，從而可能抵銷任何半導體需求的直接減少。

如果運算效率提升導致半導體或AI設備需求減少，那麼英偉達(Nvidia)等企業及其他運算基建設施供應商可能會面臨壓力。然而，這個情況還未確定，尤其是考慮到前面提到的傑文斯悖論。

另一方面，這發展可能會惠及軟件公司。較低的AI成本可能會讓更多先前因價格高昂而卻步的客戶能夠使用這些技術。對於將AI功能嵌入其產品的軟件供應商而言，這可能會在維持盈利能力的同時，促進產品的採用。

此外，微軟(Microsoft)、Meta等超大規模企業也能從中獲益。這些企業能否在大量投資於研發AI技術後獲得回報？市場對這點的憂慮與日俱增。如果這種情況導致這些企業所需的支出減少，那其資本支出可能降低，並促使自由現金流大幅增加。

科技工業領域料現入市機會

目前仍有許多不確定因素存在，例如釐清DeepSeek的成本結構，以及更便宜的基建設施是否真的會減少全球AI競賽當中所需的支出。這種不確定性確實會帶來風險，但這些舉動很可能會為活躍的投資者創造機會，尤其是在科技業與工業領域。故此，在不久的未來，這個議題將繼續受到高度關注。

早前曾經討論過高度集中的股票市場可能對投資者構成風險。目前股票指數的集中度已遠超1990年代後期的水平。從投資組合的角度來看，僅對幾家企業的股份持倉，似乎並不明智。了解股票的基礎至關重要，並需要採取積極的方法來管理風險。

DeepSeek技術所帶來的所有影響仍有待了解。但這個案例凸顯出，市場很容易受美國大型企業的失策或新競爭者出現所影響。

宜主動跨行業地域分散風險

主要股票指數無法提供以往可分散投資的作用，想要建立更具韌性投資組合的投資者，必須採取積極主動的方式，尋找跨行業和地域的投資機會，以真正的分散投資。

集團首席投資總監Johanna Kyrklund

環球股票主管Simon Webber

投資組合經理兼環球科技業專家Paddy Flood