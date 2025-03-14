碧桂園服務盈喜　料去年多賺最多達5.84倍

另期內未經審核歸屬於公司股東的淨利潤約16.00億至20.00億元，按年上升約447.4至584.2%。

該等上升主要是由於：(1)集團在2023年同期大幅計提關聯方貿易應收款的減值撥備，去年度積極落實關聯方貿易應收款回款措施並嚴控新增關聯方貿易應收款，有效控制關聯方應收款餘額，去年度無新增計提關聯方貿易應收款減值撥備且小幅轉回往年已計提的減值撥備；(2)集團持續監控及優化本集團過往年度部分收併購業務，使去年度商譽減值規模相比2023年同期收窄；及(3)過往年度實施收併購所形成的業績承諾相關的或有對價公允價值變動收益於2024年度較2023年同期增加導致。

截至2024

年12月31日止十二個月（「本年度」）之本集團未經審核綜合管理賬目及董事會目

前可得資料的初步評估，預期截至2024年12月31日止十二個月未經審核綜合收

入將較2023年同期（約人民幣42,611.5百萬元）錄得約2.8%至3.7%的增長，為約人

民幣43,800.0百萬元至44,200.0百萬元。該增長主要由於本集團物業管理服務、

社區增值服務及「三供一業」業務收入均保持增長（合計經調整收入*較2023年同

期增長不低於9.0%），疊加本集團主動壓降信用風險顯著上升的客戶（「風險客

商」）的業務規模導致非業主增值服務收入隨之有所下降，以及城市服務及商業

運營服務收入減少的綜合影響導致。本集團基本盤穩健，本年度之物業管理服

務、社區增值服務及「三供一業」業務合計未經審核毛利及經調整毛利^分別較

2023年同期增長不低於2.0%及5.0%，繼續保持穩健增長。