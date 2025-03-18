【東方日報產評】華保內循環暢通　穩內房事半功倍

中國公布今年首兩個月經濟數據表現勝預期，社會消費品零售總額按年增長4%，可見救市措施收效，有助穩定市場信心，對資本市場亦猶如打下一口強心針。不過，以政府補貼形式催谷消費，消化產能，始終非長久之策。要真正盤活內循環，當局得加快化解內房危機，讓樓市重上正軌，帶動百業回暖，市場信心與財富效應有效傳導至資本市場，為企業尤其是科創行業提供融資之便，加快創造新產值，全面打通實體經濟脈絡，自能吸引外資東來，為中國資產的資金鏈創造良性循環。

去年9月下旬內地公布一系列救市措施以來，穩經濟效用逐漸反映在經濟數據。在美國升級全球貿易戰之外，外部需求極不明朗，中國要消化過剩產能，管理好市場預期，就得全力從穩定內部需求入手。故地方政府積極發放各類消費補貼，以保持社會零售市道活躍，結果昨日公布的數據說明政策收效。

相對於美國經濟的不穩定，中國經濟則正趨於穩定，這個不同趨勢也許是中美脫鈎過程其中一個現象。中國資產價格步離谷底，體現於中港股市過去兩個月明顯回勇。不過，靠財政政策提供補貼，催谷消費，消化產能，只能是過渡性的政策，始終都要設法化解拖着實體經濟復甦後腿的大石，其中一個是地方債務，中央基本上已透過財政安排疏導風險，另一個關鍵就是解決樓市問題。

內房危機拖了幾年，雖然房企債務問題沒引發系統性風險，房企債務重組亦有序進行，但住房積壓幾年，供大於求的問題，令樓市無法正常運作，資金流轉長期受阻，即使是國資房企都無法支持下去。所以加快處理住房庫存問題，或由地方政府收儲，改善供需關係，做好保交樓，始能加強用家入市信心。同時得盤活土地交易，一則有明確的土地價格參考，二則讓有財力的房企入場增購土地儲備，以顯對樓市的信心，也帶動房地產產業鏈重新流轉運作，居民與民營企業對手持的物業資產價值心裏有個底，都有利新的消費和投資計劃，對推動百業景氣都有正面作用，實現穩股穩樓，最終就是穩收入、穩財富，全面激活內循環，以抗衡外部風險。

因此，中央多次強調要「穩樓」，畢竟補貼汽車、家電消費，不可能三、兩個月就以舊換新，各項消費補助政策充其量只是換取政策的時間，未來幾個月得切實在穩定樓市方面幹出績效，始有望持續推動內循環巨輪運轉，並為實體經濟和資本市場提供進一步上升的動力來源。

事實上，眼前美國經濟在特朗普亂揮關稅大棒下前景極不明朗，資金開始減持美元資產，或增持黃金，或到歐洲或亞洲尋找機會，變相為正持續走出谷底的中國資產帶來難得機遇，股、樓既是中國兩大核心資產，不能讓樓市問題繼續拖住經濟大局，主動管理好市場供需，多方位疏導風險，盤活交投，讓市場確立對「中國股樓皆已穩定」的信心，就成了當前重中之重的工作！