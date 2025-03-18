鄧建初：港交所如實施每手一股　沽空股票難度大增

港交所近期積極進行多項改革諮詢，希望激活股票市場的成交量，從而進一步鞏固本港國際金融中心地位。

初哥2022年9月曾在研討會及本欄中提出建議，基於當局增加印花稅30%之做法與世界各地背道而馳，造成高頻交易捨棄港股遠投他國，大市成交萎縮，稅收因加得減，得不償失，故此應起碼還原本來的0.1%。此外，又建議將大價藍籌股每手股數拆細，變成最低消費每手一股至十股。

當局在2023年11月17日終於還原印花稅並已實行一段時間，這誠然是近年交投量激增的原因之一。而近日傳出港交所正硏究降低每手股數，就此約見券商進行諮詢，如能落實施行，按照現時港股的上升趨勢，會產生錦上添花的效果。長遠來說，這是利多於弊的良策。

2021年1月美股遊戲驛站(GameStop，美股編號GME)因香櫞硏究高調唱淡而大跌，評論激起網友憤怒，又發現GME被大量沽空達138%，於是群起買入，挾高股價。香櫞硏究及對沖基金Melvin Capital被迫高價從散戶手上買回股份，損手離場。此一經典場面，令無權無勢的散戶津津樂道，後來更被改編成三集的紀錄片「散戶大戰華爾街：GameStop傳奇」。

大戶雖財雄勢大，但合眾多散戶之力是可以蟻多摟死象。降低每手股數，散戶以少量金錢也可買入，令股票市場不再傾斜於大戶的一方，對市場發展是利多於弊。而且少至數百元也有交易，初入社會做事的年輕人，有興趣投資股票，可從小本開始累積經驗。多了一批生力軍加入，成交量必然會增加，不似當年初哥踏入社會工作，初期只能投注賽馬，工作幾年後才儲夠本錢開始投資股票。寶貴經驗是需要時間去累積，愈早做愈有利是毋庸置疑的。

還有一點可考慮的，就是怎樣吸引大戶們加大注碼投資港股。初哥認為可參考馬會的做法，以現時大額投注可回贈一成的角度來思考，散戶大戶齊參與，國際金融中心地位更加鞏固。如能實施每手一股機制，恒生指數衝破歷史高位或會不是夢想。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)