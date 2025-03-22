【東方日報產評】戰略競爭白熱化　關鍵資源大博弈

隨着全球經濟發展碎片化，過去以各自善用資源、將生產利益最大化，實現共贏互利的國際貿易基礎漸漸褪色，全球化趨向崩解。在後全球化時代，供應鏈重組、地緣政治緊張，大國之間各自為政，築起護城高牆，戰略競爭白熱化，為了保障可持續發展及安全性，得着手就關鍵資源進行戰略儲備，以免被「卡脖子」。故未來各國針對關鍵資源的博弈亦必加劇，而這往往是地緣政治愈趨緊張、經濟衰退、甚至是實戰到臨前的先兆。

美國開打全球貿易戰，大行保護主義，意味世界貿易、金融、地緣政治利益得大洗牌，要保障一地經濟可持續發展和產業鏈安全，必須確保擁有足夠的關鍵資源可供運用。過去，美國在先進晶片研發上領先，中美科技戰中，中國被「卡脖子」，至今仍在致力推動「國產芯」提速發展以收窄這方面的競爭差距。

隨着高新技術快速發展，以及為實現減碳目標而進行的能源轉型，鋰、鈷、稀土等戰略性資源應用大幅提升，也成為各國積極建立戰略國家儲備戰略礦產資源。這些年，中國積極與發展中市場包括非洲地區建立關係，廣行投資布置，在相關地區的關鍵礦產領域布局領先。去年首7個月，中國從非洲買入的金屬礦石和能源產品佔總進口價值逾五成，中國依賴非洲的礦產資源，非洲亦樂見中國資金來幫助開發、冶煉和出口礦產資源，促進當地經濟發展，成就互利互惠的共贏關係。結合製造業升級改造，中國已成為世界第一大銅礦石加工、提煉國，其加工、提煉產出佔據全球44%，也在多個關鍵礦產上擁有生產、出口和消費上的綜合優勢，如鋰、稀土等。

中美博弈，為免在數碼時代軍事和經濟技術方面落後，特朗普政府已開始針對美國依賴礦產進口，以及中國在關鍵資源儲備擁有優勢的問題出手。一方面在減碳上開倒車，以盡量維持在傳統石油能源業上的領導地位；另一方面積極介入俄烏戰爭，目的之一就是覬覦烏克蘭的礦產資源。本周，特朗普更動用「戰時權力」，簽署行政命令以大增美國關鍵礦產和稀土的產量，並指政府簡化礦產項目審批程序，提供貸款，以促進美國採礦業發展。

近日有消息指，中國擬在今年增加關鍵工業金屬的戰略儲備，將鈷、銅、鎳及鋰等列為政府計劃購買的目標，希望在能源轉型及地緣政治緊張加劇下，增強關鍵礦產供應的韌性。

得了解的一個現實是，對戰略礦產資源的全球配置能力，是在「工業4.0」下一國競爭力的重要指標，也是保障自身發展安全的必要條件。過去美國聯合盟友抗衡對手，可如今特朗普關稅大棒亂揮，盟友都「各顧各」，單打獨鬥自然更吃力。事實上，除了要掌握戰略礦產儲備外，還得有高效益的產業鏈作配套。除了開採、冶煉等能力外，得有強大的資本市場來支持戰略產業發展，不斷壯大和完善產業鏈配套。在金融領域，美國仍具優勢，這也說明中國務要搞好資本市場，這是國家戰略的需要，絕不能再走回頭路。