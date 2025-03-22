郭家耀：中高淨值人群須就養老與健康進行全方位規劃

隨着人均壽命提升與養老需求升級，如何實現高品質的健康與養老生活成為中高淨值人群的核心關注點。泰康保險與尼爾森連續第5年發布《中國中高淨值人群醫養白皮書》，持續追蹤內地中高淨值人群在健康、養老、財富3方面的需求與行為變化趨勢。

《白皮書》指，要實現高品質養老，內地中高淨值人群平均需要1,175萬元的養老資金，此數據較5年前增長約100萬元。然而，調查顯示，受訪人群普遍認為588萬元即可滿足需求，故實際上存在50%資金缺口。這表明，長壽時代的來臨對養老資金的準備提出更高要求。

《白皮書》建議，根據當前的生活水平與主觀的壽命預期進行精準規劃，以避免退休後因收入減少導致生活質素斷崖式下降。此外，分層規劃理念也應運而生。對中產家庭而言，需準備782萬元作養老生活。高淨值家庭則需1,765萬元才能滿足理想的養老需求。

隨着壽命預期的提升與養老理念的變革，高端養老社區逐漸成為中高淨值人群的首選。特別是在一線城市，48.7%的中高淨值人群認為高端養老社區是最理想的養老方式，這一比例首次超越居家養老。即使在二三線城市，偏好高端養老社區的比例也創下新高。

高端養老社區受到青睞，主要由於現時中高淨值人群的壽命預期達到85.9歲，較全國平均壽命高出7.3歲，四分一受訪者認為自己可能活過90歲。隨着預期壽命延長，傳統的居家養老模式已經無法滿足其對健康、娛樂和專業服務的綜合需求。

長壽不僅帶來養老需求的升級，還促使健康管理理念發生深刻轉變。過去以「後治療」為主的健康管理模式，逐漸向「先預防」方向轉型，健康管理支出不斷增加。疫情後，中高淨值人群將更多資金投入到健康管理中，支出水平已超越疫情前。其中，高資產人群每年在健康管理上的花費接近5萬元，顯示出對常態化健康管理的高度重視。

中高淨值人群對醫療服務的需求也在升級。以往，他們主要依賴公立醫院或社區醫院，與大眾人群的就醫行為相似。然而，他們逐漸向高端醫療機構轉移，趨勢表明，隨着醫療需求分層化的加劇，中高淨值人群更加注重醫療服務的品質與體驗。

面對長壽時代的挑戰，中高淨值人群需要從養老與健康兩大層面進行全方位的規劃。根據自身生活標準與壽命預期，提前準備足夠的養老資金，確保退休後生活質素不受影響。採取「先預防」的健康管理模式，將更多資金投入到健康管理中，減少未來的醫療支出，並保持良好的生活質素。

在醫療資源稀缺的背景下，選擇專業化的健康與養老服務平台，確保獲得高品質的醫療和養老資源。尋找專業的團隊，協助通過精準規劃與資源整合，可有效應對長壽帶來的挑戰，更能享受百歲人生的美好。

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)