葉尚志：港交所未來向上空間仍大　睇位吸納

港股在本周再度創出新高24,874點後，又再出現回吐調整，公司業績發布是焦點，但是市場有趁業績兌現後先行獲利回吐的操作，畢竟在過去兩個月，股價已累積上升幅度不少。走勢上，由於恒指又再刷新新高點，中短期支持位可以進一步上移至23,198點(3月13日的盤中低位)，守穩其上，一浪高於一浪的運行模式仍可保持。

事實上，港交所業績由去年第4季開始發力，期內收入創季度新高，達到63.81億元，股東應佔溢利也創歷年第四季新高，達到37.8億元，展望今年開局，得益於南下資金積極參與，以及內部資金顯著盤活，港股日均成交激增至超過2,000億元，估計今年將有望打破2021年紀錄。對比港交所股價在2021年的交易區間400至500元來看，相信股價現水平仍有不俗潛在上升空間，建議可於360元以下買入，目標看430元，止蝕可定在320元。

第一上海首席策略師葉尚志