何文田新盤降39伙一房戶定價 實際減最多1成
2025年03月27日 21:04
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市區新盤輪流減價，鐵路上蓋項目亦不例外。何文田站樓盤步入現樓階段後，部署新一輪銷售，最新修訂價單，直接削減39伙一房單位的定價，同時調整折扣率及增加5%回贈，實際減價最多近一成。
●何文田站瑜一‧天海下調39伙一房定價
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，步入現樓階段後展開新一輪銷售。周四(27日)修訂價單4號，下調39伙一房單位定價，調整折扣率及增加5%提前成交回贈後，實際減價最多9.6%。項目同步加推價單5號，涉48伙兩房，折實平均呎價約26,794元。兩批單位共87伙精選價單單位有機會於下周開售，入場戶為第1B座2樓C室，實用面積338方呎一房，連回贈計折實價約675.6萬元，折實呎價約19,988元。
●SIERRA SEA西沙展銷廳單日錄逾千個參觀人次
新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA持續展開銷售部署，新地代理執行董事陳漢麟稱，位於西沙的展銷廳今日正式對外開放，參觀反應踴躍，單日錄得逾1,000個參觀人次。而位於九龍環球貿易廣場的售樓處，將設有4個示範單位，涵蓋一房至三房間隔，預計項目短期內可獲批預售樓花同意書，項目管理貴每方呎約4.38港元。
●北角皇都兩房成交價1,039萬元
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周四(27日)售出兩房單位，月內累售23伙。新售出單位為25樓A8室，實用面積524方呎，成交價1,039.6萬元，呎價約19,840元。發展商指，全盤自1月開售至今，累售301伙，平均成交呎價約22,455元。其中以價單形式售出單位中，逾七成買家選用即供付款，套現近34億元。
●屯門NOVO LAND第3B期連沽兩伙兩房
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，本月暫沽26伙，是日最新售出兩伙兩房單位，包括Fiskars 第1座17樓K室，實用面積438方呎， 成交價551.78萬元，呎價約12,598元。
●藍田站的KOKO MARE兩房售824萬
會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，今(27日)以824.3萬元售出8座6樓C室，實用面積421方呎，採兩房連開放式廚房間隔，呎價約19,580元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出887伙，已套現逾86億元。項目同日錄得一宗交易告吹。
●元朗洪水橋滙都I展銷廳參觀情況踴躍
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都I，將於周六(29日)以先到先得形式推售壓軸59伙。集團執行董事關堡林表示，項目日前盡推全數單位後，吸引不少意向人士到展銷廳參觀，當中更有父母與兒子一同到場參觀，並有意協助兒子上車。
●啟德海灣第1期單日連沽兩伙
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周四(27日)連沽兩伙，共涉逾1,454.9萬元。包括2B座18樓B室，為實用面積474方呎的兩房單位，成交價917.5萬元，呎價約19,357元。據悉，買家為本地用家，鍾情單位享有海景及會所設施豐富，故購入單位作自住。
●九龍灣觀塘道泰峯本月暫沽約24伙
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(27日)修訂價單，增設享10%折扣的90天付款計劃，享7%折扣及最多3%提前成交回贈的150天付款計劃。該盤於本月暫沽約24伙，包括以557.1萬元售出2B座30樓B室，實用面積336方呎一房，呎價約16,580元。