何文田新盤降39伙一房戶定價 實際減最多1成

市區新盤輪流減價，鐵路上蓋項目亦不例外。何文田站樓盤步入現樓階段後，部署新一輪銷售，最新修訂價單，直接削減39伙一房單位的定價，同時調整折扣率及增加5%回贈，實際減價最多近一成。

●何文田站瑜一‧天海下調39伙一房定價

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，步入現樓階段後展開新一輪銷售。周四(27日)修訂價單4號，下調39伙一房單位定價，調整折扣率及增加5%提前成交回贈後，實際減價最多9.6%。項目同步加推價單5號，涉48伙兩房，折實平均呎價約26,794元。兩批單位共87伙精選價單單位有機會於下周開售，入場戶為第1B座2樓C室，實用面積338方呎一房，連回贈計折實價約675.6萬元，折實呎價約19,988元。

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●北角皇都兩房成交價1,039萬元

●屯門NOVO LAND第3B期連沽兩伙兩房

●藍田站的KOKO MARE兩房售824萬

會德豐地產旗下鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，今(27日)以824.3萬元售出8座6樓C室，實用面積421方呎，採兩房連開放式廚房間隔，呎價約19,580元。發展商指，整個KOKO HILLS系列至今售出887伙，已套現逾86億元。項目同日錄得一宗交易告吹。

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●九龍灣觀塘道泰峯本月暫沽約24伙

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周四(27日)修訂價單，增設享10%折扣的90天付款計劃，享7%折扣及最多3%提前成交回贈的150天付款計劃。該盤於本月暫沽約24伙，包括以557.1萬元售出2B座30樓B室，實用面積336方呎一房，呎價約16,580元。