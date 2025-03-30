曜熊理財：美股處轉折點　是熊市開端定牛市調整？

美國股市正處於關鍵時刻，投資者激烈爭論近期波動究竟只是牛市中的調整，還是熊市的開端。標普500指數從高位回落逾10%後，曾反彈至約5,700點水平，市場對後市走向的分歧加劇。未來數月的關稅政策及貿易戰成決定性關鍵。

樂觀者指出多項因素支持牛市仍未結束。美國經濟持續展現韌性，國內生產總值(GDP)增長達2.4%，略高於預期的2.3%；首次申領失業救濟人數22.4萬，亦低於預期的22.6萬。企業盈利未見普遍惡化，消費者支出保持穩定，這些指標反映經濟或具足夠實力應對當前挑戰，支持「近期調整並非更嚴重跌勢」的觀點。

然而，國家關税政策及貿易戰風險令前景蒙上陰影。同時通脹持續高企，聯儲局推遲減息預期等都令投資者擔驚受怕。以歷史標準衡量，市場估值仍偏高，標普500市盈率處於高位。與此同時，美國國債已飆升至36.6萬億美元，引發長期結構性憂慮。

新關稅的影響備受關注，市場將觀察其對本土產業的利益是否大於對貿易關係的損害。聯儲局利率決策至關重要，特別是政策制定者會否在政治壓力下保持獨立性。經濟數據，尤其是就業市場表現及企業盈利，將揭示經濟是否較預期更快速放緩。

熊市來臨前總有若干警號。多個行業特別是市場領頭企業盈利遜預期往往是早期指標，而失業救濟申領持續上升則反映勞動市場轉弱。目前這兩大趨勢尚未明顯出現，但投資者宜在未來數季密切監察這些指標。 雖然現時數據未明確顯示熊市迫近，但波動加劇意味投資者保持謹慎仍是上策。

曜熊理財策略研究部