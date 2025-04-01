林嘉麒：港股若要回穩　需寄望內銀？

美股3大指數上周再錄得整個星期下跌，自2月17日以來，以按周表現計的6個星期，已是第5個星期下跌。粗略計算，過去10年期間，標普500指數若以按周表現，全年升跌比例大約為六比四，即六成升市，四成跌市，今年至今卻是相反，六成以上是跌市，不足四成是升市，而且按周升幅也只是輕微，由此可見整體美股的投資氣氛確是不太好。

近日全球投資焦點放在4月2日，美國總統特朗普計劃對全球國家進行對等關稅政策，其中的不確定性叫投資者擔心，加上美國通脹依舊高漲、個人支出不及預期、消費者信心下降等，引發了市場對美國經濟滯脹甚至衰退的擔憂。

美股整體走勢不甚理想

上周五最新公布的美國2月個人消費開支(PCE)物價指數按年上漲2.5%，儘管尚算符合市場預期，惟2月核心PCE通脹率達到2.8%，遠高於聯儲局通脹目標，加劇對美國持續通脹的擔憂，VIX恐慌指數又再抽升，雖然未到警戒級別，但美股整體情況確實是不理想。

財政部亦表示，將發行首批特別國債5,000億元，積極支持中行、建行、交行、郵儲行補充核心一級資本。財政部指出，當前國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處於健康區間。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。

公告指，建行、中行、交行、郵儲銀行募資規模上限分別為1,050億元、1,650億元、1,200億元、1,300億元；其中，建行、中行發行對象為財政部；交行發行對象為財政部、中國煙草、雙維投資；郵儲銀行發行對象為財政部、中國移動集團、中國船舶集團。

政府注資助4銀行補資

事實上，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本是2024年公布的一籃子增量政策的重要舉措。今年的《政府工作報告》提出，擬發行特別國債5,000億元，支持國有大型商業銀行補充資本，因此這不是新鮮事。畢竟也是集資配股，花旗報告指，此次再融資將使建行、中行、郵儲、交行的核心一級資本充足率(CET1)分別提升至15%、13.1%、11.5%和11.1%，並導致現有股東的股權稀釋4.3%、8.5%、15.6%和17.2%。

值得留意的是，建行能提升的核心一級資本充足率為最高，而且攤薄效應最少，難怪從股價走勢上看建行昨日表現最好。在較早前，未有DeepSeek的橫空出世，恒指靠的就是內銀支撐大市，難道這輪的調整也是靠內銀嗎？

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)