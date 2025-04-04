比亞迪擬增南韓銷售點　股價續跌

摩根大通留意到，內地汽車股股價過去兩周整體回調約5%，跑輸MSCI中國汽車指數的回調3.3%。展望今年，內地汽車股兩大投資主題是盈利驚喜及全球市場份額增長。

小米彈3% 信評展望正面

交銀國際表示，本月內地車廠多款新車將亮相上海車展或宣布上市，進一步豐富市場供給。隨着部分地區以舊換新政策的逐步落地、車企進行促銷活動等，相信新能源汽車可望延續增長趨勢。

■比亞迪目標南韓銷售點年底增至30個。