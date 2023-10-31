與也門叛軍交戰　沙特4名士兵陣亡

美媒周一（30日）報道，沙特阿拉伯軍方上周與也門什葉派叛軍青年運動交戰，造成4名沙特士兵喪生，是雙方去年4月達成臨時停火協議以來，首次有沙特士兵傷亡。沙特軍方已進入高度戒備狀態，但雙方均未證實事件。沙特國防部長哈立德周一到訪華盛頓，預計討論以巴戰事和也門局勢。

知情人士稱，陣亡士兵在沙特西南部接壤也門的吉贊省山區與青年運動武裝分子發生衝突。另外，青年運動本月19日向以色列發射巡航導彈和無人機，美國國防部公布導彈由美國驅逐艦攔截，但知情人士指其中一枚導彈由沙特防空系統攔截，落入沙特境內，沙特軍方所有部門隨即啟動加強戰備狀態程序。而在上月，4名在沙特聯軍中服役的巴林士兵，在青年運動無人機襲擊中喪生。

也門2014年爆發內戰，沙特翌年介入支持政府軍，伊朗則支持青年運動，內戰演變為中東兩大勢力的代理人戰爭。中國今年3月成功斡旋伊朗及沙特恢復外交關係，沙特和也門叛軍舉行和談，有望達成協議。以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月衝突以來，伊朗多次警告若美國繼續支持以色列，就會開啟針對美國的新戰線。