亞裔女浮屍紐約　生前涉詐騙近600萬美元

美國紐約市警方上月27日接報，在哈德遜河發現一具亞裔女子浮屍，其後確認是涉嫌偽造身份詐騙近600萬美元（4,680萬港元）的曾志穎，案件已交由專門處理金融犯罪的專案組調查。

曾志穎生前是華埠「詩情畫意」藝術學校校長，她曾化名「曾雅琳」向數十名華人借款後失蹤。警方於上月27日接報曾志穎失蹤，同日早上8時30分接報在哈德遜河53號碼頭附近發現一具女屍，身上無明顯外傷，亦無攜帶任何身份證明。由於遺體與曾志穎年齡相脗合，警方懷疑兩案有關。約20名華人苦主本月1日公開受騙上當的經過，指曾雅琳以編造的有力背景獲取受害人信任，再以投資或借貸名義借錢，到了約定還款日突然失蹤。曾志穎的追悼會上周二（5日）在布魯克林區舉行，多名受騙者前往殯儀館，確認死者是化名行騙的曾志穎。

律師吳任達（Jenda Wu，化名）表示，由於曾志穎以協助取得租約、移民身份為由向受害者借錢，因此許多受害者拒絕作證，造成警方搜證困難。他強調，受害者若想討回被騙金錢，應積極配合警方，提供證詞和資訊來推動案件進展。