公調處再嘗試強制調查尹錫悅　憲院明審問彈劾案證人

南韓傳媒周三（22日）引述法律界消息報道，憲法法院將於周四（23日）下午2時30分舉行總統尹錫悅彈劾案庭審第4次辯論，即將啟動相關證人審問程序。高級公職人員犯罪調查處處長吳東運周三表示，尹錫悅應尊重司法系統作出的決定，公調處當日第三次對他採取強制到案措施。

據報道，憲法法院周四將傳喚前國防部長金龍顯和前警察廳廳長趙志浩到庭作證，已被逮捕的金龍顯表明將出庭，趙志浩則以健康問題為由預告會缺席。至於前陸軍首都防衞司令李鎮雨、前國軍防諜司令呂寅兄、前國家情報院第一次長洪長元，下月4日將作為證人出庭；陸軍特戰司令部麾下707特殊任務團前團長金炫兌、陸軍特戰司令郭種根、總統室經濟首秘朴春燮，同月6日將依次出庭作證；前行政安全部長李祥敏同月11日也將以證人身份被傳喚。

憲法法院安排的最後一次庭審辯論為下月13日的第8次辯論，如果該法院准許的證人數量增加，庭審次數也將增加。韓媒指出，不排除憲法法院依職權或應當事人要求直接審問尹錫悅的可能性。吳東運周三另向記者表示，由於尹錫悅拒絕到案，公調處不得不強制他到案受訊，若他有意見，可在法律框架內按程序提出異議。公調處周一及周二（20及21日）曾嘗試對尹錫悅採取強制到案措施，但最終失敗。