東方日報A1：博愛醫院中醫臨床出事　院方稱事件不屬醫療失當

昨日冬至原本是一家團圓的日子，惟一名好媽媽卻在公立醫院接受針灸及拔罐治療時急性中風撒手人寰，未能與至親共度佳節。七十七歲的黃女士今年十月底於博愛醫院世界針灸學會聯合會針灸專科中心(下稱：中心)接受針灸及拔罐治療，期間頭部劇痛、面色發青，短短幾分鐘內心跳停頓，中醫師等多人曾經施行急救，報警送往律敦治醫院搶救，留醫四天終告爆血管死亡。黃女士兒子對母親突然離世滿腦疑團，質疑為何主診醫師看過母親全部的病歷，評估後做治療也會發生不幸事件。



「醫師量血壓也沒有，有沒有考慮過提供的病歷，我們都不知。」黃女士的兒子袁先生埋怨指，母親接受中心醫師治療前，已將各種複雜的病歷全部給醫師過目，惟醫師只透過把脈便決定母親可做針灸及拔罐，質疑未夠安全及全面。他也質疑現時香港中醫診所的急救設施、緊急應對，事故通報等機制是否足夠，是否能確保病人在治療期間，若遇突發情況可獲適當的治療。他已向中醫管理委員會投訴涉事中醫師，委員會已交紀律小組處理。他說如再有不幸事件發生，病人與家屬都只會陷於不明不白。



「我媽媽就咁樣離開，令我哋好莫名其妙！」袁指母親一直有高血壓、糖尿病，並於早年確診腦幹有良性腫瘤。她於今年十月廿三日首次到該中心求醫，向醫師透露雙腳麻痹。中醫診斷為濕熱瘀阻的肌痹，處方中藥。她其後於廿六日下午到中心接受肩背部拔罐及腰腿針灸，惟完成治療不久，母親感不適，同行的兩名家人縷述，母親感頭部劇痛後昏迷。中醫曾按母親的「人中」，並有多人急救。經家屬提議，中心報警求助。



黃女士送院搶救後，轉送深切治療部留醫。袁引述律敦治醫院醫生指，其母有出血性中風，證實死亡的文件亦診斷為蜘蛛網膜下腔出血。袁與家人曾會見中心負責人後仍滿腦子疑問，包括治療前做過甚麼檢查、為何病人有這種病歷醫師仍決定施針、拔罐等。思前想後，他覺得日後有相類個案時，香港根本無任何法例監管中醫或任何治療的場所。



博愛醫院發言人指，女事主十月廿三日首次向本中心求醫時，中醫師叮囑不能中、西藥同服。至於針灸及拔罐前做了甚麼診斷，該院指醫師留意病人有腦瘤，故肩膀暫不做針灸，診斷前有留意病人主訴、現病史，過敏史，再望、聞、問、切診斷。中心知道病人有高血壓，一直有用西藥控制在穩定水平，腦瘤的病歷亦有紀錄在中心的中醫病歷檔。博愛醫院董事局向家屬致慰問，該院指分析事件後認為醫師兩次診症都有檢視病人以往的病歷，並再作診斷才施療程，認為事件不屬醫療失當。



該院指，根據現行機制，事件毋須向衞生部門呈報，但中心有就事件呈報博愛管理層並已分析事件，認為事件不涉醫療失當。該院有應家屬要求於十一月三日見面，講述了事發過程。該院又提及，從中醫角度論症，高血壓(肝陽上亢)是針灸和拔罐的適應證。



該院又引述世界衞生組織於十六年前公布的針灸適應證當中包含高血壓及低血壓，亦指出有不少文獻認為，針灸可治高血壓、糖尿病及顱內瘤。