網民熱話：外傭辭職僱主買機票唔包行李　原因竟係...

雖然不少人關注外傭權益，但同時外傭僱主亦認為自己權益未受保障。日前有網友在社交平台大吐苦水，稱自己買了不包行李的機票給離職外傭，被外傭中介斥責「好衰」。但該名僱主做法卻獲得不少網民力撐，到底原因是甚麼呢？



網民Kalsy Cheng昨日（10日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發布了一則貼文，怒斥自己的外傭及外傭中介。原因是該名外傭僅在香港工作兩個月便辭職回鄉，導致Kalsy一怒之下忍不住買了沒有托運行李限額的航班給離職外傭，「我家『工主』做咗2個月就辭職，昨日終於走咗！我買咗張無行李嘅機票畀佢」。但想不到竟被外傭中介指摘，令Kalsy更為憤怒：「Agent話我咁好衰好過分！佢辭職嚟旅遊唔衰咩？」



網民看到Kalsy的貼文後，皆表示支持她：「做得好」、「撐你，我都試過有個『工主』嚟旅遊，2個月就走，真係損失慘重！」有人更稱應該要讓該名中介購買托運行李額給外傭：「叫Agent買張商務位畀佢」、「個Agent咁好人，咁叫個Agent畀錢買行李囉」。更有人為僱主權益沒有保障而感到無奈：「合約只保障工人，僱主最慘，你做夠2年我包你機票係正常，做嗰2個月，合約都未完，應該機票要佢自費才合理。」



網民有話說：



Ho Carrie：合約其實係廢紙，從來無保障過僱主！



Kristopher Tse：開埋Agent名啦



Elkie Tang：佢咁叻咁好人咪幫『工主』畀行李錢囉



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