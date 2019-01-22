東網奪港超聯六合彩直播權　帶領網絡新紀元

東網無間斷提升功能和內容質量，屢創傳媒先河。2015年成功奪得香港超級足球聯賽（港超聯）及六合彩兩大深受港人喜愛活動的網上直播權，2016年與香港籃球總會合作直播香港甲一籃球聯賽；東網更衝向國際，直播德國甲組足球聯賽，帶領香港網上直播進入新紀元。東網集最快最勁的新聞資訊，又有精彩本地足球賽事和六合彩，令一切都盡在東網掌握中。



東網奪得港超聯的網上直播權後，近年更全面發展，開拓出不同類型的體育直播，除深受港人歡迎的足球、籃球外，更曾有桌球、五人冰球、拳擊、花樣滑冰、跳繩等多方面的體育直播；又直播多場學界賽事。而2015年6月16日起，東網更率先提供六合彩獨家網上直播，為香港史上首個網上平台獲此直播權，開香港網上直播先河。多年來一直深受香港人歡迎的六合彩攪珠活動，東網每個攪珠日都會進行直播，為大家第一時間揭曉攪珠結果，自推出以來一直深受歡迎。



東方領先業界，早於2002年2月，全球首創揭頁式電子報。當年東方有感海外華人多年來只能閱讀逾期報章，網上閱讀又多局限，未能完全享受到讀報樂趣，於是在2000年初，籌備將整份報章原裝上網，令全球讀者能即日同步閱讀。東方的資訊科技人員花近兩年時間進行研發，排除萬難，成功為電子報平台創造出一個理想的閱覽系統。保留了傳統印刷刊物編排精髓的電子報甫面世，即反應熱烈，深受全球讀者追捧，成績斐然。



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