找換店東主捲電騙案被加刑　上訴庭指無理准減刑

旺角一間找換店負責人因協助電話騙案匪徒處理約44萬港元犯罪得益，被控兩項洗黑錢罪，前年在區院被判罪成，法官基於電話騙案猖獗，更引用《有組織及嚴重罪行條例》加刑三分之一，判他入獄54個月。他今日(22日)提上訴，上訴庭指無證據顯示他知道涉案款項與電話騙案有關，質疑原審區院法官的加刑理據，判他上訴得直，把刑期減為36個月。



政府律師指由於電話騙案猖獗，為打擊有關罪行，案中有加刑因素，問題是加多少。不過上訴庭指出，知道犯罪得益的來源是加刑因素，但無證據顯示上訴人方志鑫知道涉案款項來自電話騙案。上訴庭又表示：「完全接受唔到加刑，無理據」，指上訴人干犯的是洗黑錢罪，而不是電話騙案。上訴庭最後決定撤銷原審法官根據《有組織及嚴重罪行條例》的加刑，判刑期上訴得直。方今也有就定罪提上訴，但被上訴庭駁回。



案情顯示，一名70多歲的老翁於2015年7月收到冒充內地公安的來電，指他涉嫌洗黑錢，他遂把40.9萬港元積蓄拿到涉案找換店，說出暗號後交給方，以為待內地審查後可取回款項，但他及後懷疑受騙報警。警方調查期間，發現另一名受騙男子曾到該找換店，把3.7萬港元交給方。方被捕後聲稱已把涉案款項交給他人。