政Whats噏：赴台大放厥詞　李漢奸侈言一國兩制

外號「李漢奸」的民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘，今日(28日)應台灣的中華港澳之友協會邀請，到台大談香港落實「一國兩制」嘅問題。



李漢奸話，中央於2014年首次就香港「一國兩制」落實發表白皮書，講明「中央政府對香港擁有全面管治權」，這說法和原版一國兩制「走了反方向」。因為中國前領導人鄧小平所說的一國兩制，是「港人治港、高度自治」，和「中央全面管治權」是完全不同的概念。不過，有網民就反寸話，鄧小平講明香港不可以成為反共基地，李漢奸是否忘記了？真是說得好，李漢奸自己老是到外國唱衰香港，竟敢侈言仁義道德？



李漢奸在受訪時又提到，中央和香港就像父子一起坐翹翹板，大的一方一定要全力幫助小的一方盡量靠向中間，中央如果執行上述對港政策，就像坐在板的盡頭，無法平衡。他呼籲中央要回到鄧小平所說的一國兩制，在中港之間建立互信。



他又批評，現在的特首永遠都是聽話的，無法說服港人相信特首會為香港人的利益而努力。至於兩岸統一問題，他指若北京希望用香港模式統一台灣，相信是困難的。



