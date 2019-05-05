生銹廿載管道收窄　擅倒腐蝕物通渠變塞渠

公屋污水倒灌緣於渠管老化，有專家指舊式公屋的渠管多採用生鐵，隨着年月會生銹，令渠管收窄，一般二十至三十年便會有塞渠問題，如果連接出現倒灌情況，相信通渠的作用不大，更換主渠才能治本，雖然在單位加裝止回閥可以防止倒湧，但並不代表問題解決，「二樓單位冇事，但有機會會谷上三樓，只係頭痛醫住頭」。



香港管綫專業學會前會長黃敬指渠口應為生鐵通，鐵生銹後會氧化脹起，導致渠口愈來愈窄，容易淤塞，一般污水渠壽命約三十至五十年，需視乎住戶是否曾倒下腐蝕性物料等，如渠管老化而不更換，有機會通完後隔一段時間後再塞。



驗樓師詹濟南指該渠物料為生鐵，渠管會隨使用年期收窄，令流量減少，一般二十至三十年便會出現塞渠現象，他估計該樓宇有住戶曾倒下腐蝕性物料，令物料被破壞分解，再積聚在底部而出現淤塞，底部一旦淤塞，最低層單位首當其衝，呼籲市民不要隨便倒下腐蝕性物料。「最簡單係通渠，但渠管得番好窄時好易又塞，嚴重淤塞時可能幾張廁紙都會塞，換主渠係治本，但成本較高，十幾年前都講緊一層樓三千蚊」。他又指舊式樓宇容易出現倒灌問題，但私樓渠管的物料質素一般較高，去污渠老化相對較慢。