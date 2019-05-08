人口老化　長者護理社會成本2040年逾千億

香港面對人口老化，一項調查顯示，隨65歲以上長者的人口增加，長者護理的社會成本將由去年的388億港元，上升至2040年的1260億港元，繼而增至2060年的2224億港元，增幅達4.7倍。香港僱主在長者護理方面的間接成本將從2018年的18億港元，增至2060年的84億港元，增幅高達3.7倍，因要填補離職或從全職轉為兼職員工的空缺、員工因承擔照顧長者的責任而失去生產力等。



香港大學秀圃老年研究中心、婦女基金會和滙豐保險今(8日)發表有關未來香港長者護理的社會成本報告，顯示香港接受護理的長者人數比例將在42年內大增，以2018年計算，有34萬多名長者需接受護理服務，到2060年，人數將上漲1.6倍至89萬人，同期所需的照顧者亦會由4.5萬人增至9.7萬人。



團體認為，要解決長者護理成本上升的問題，需透過政府、僱主、員工及金融機構4方合作，其中政府應為家庭照顧者制訂長期策略，肯定照顧者於社會上扮演的重要角色，並提供協助；僱主則應建立友好的工作環境，讓員工可兼顧工作和照顧家人的責任，例如彈性工作時間及容許在家工作，協助公司挽留或因照顧責任離職的人才等。