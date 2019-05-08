政Whats噏：馮敬恩棄台走英進修　話唔想入政治

港大學生會前會長馮敬恩因圍堵香港大學校務委員會事件被判240小時服務令，當年佢曾經講過話會去台灣進修，原來佢上月已經去咗英國修讀碩士課程，仲開設網上平台寫下倫敦生活嘅點滴，又話有朋友同長輩問佢點解重新開始寫文章，係咪仲想介入政治？佢嘅答案係No。



馮敬恩發表最新嗰篇文章係講佢睇咗場英超賽事，跟住有網友就問佢係咪想做旅遊KOL，佢即刻閘住，話只係分享啫！有啲網友仲留言話「睇波要守法」、「最緊要守法」，而佢就回應話「宣揚守法意識！」都唔知佢係自嘲抑或特登攞返圍堵校園事件嚟玩。



點解佢棄台赴英進修？佢喺首篇文章提及喺官司結束後，求職信石沉大海，幸好有大學老師搵佢做助理，呢位老師建議佢嘗試報讀英國嘅大學，咁啱有幾位前輩亦話，如果佢想遠離紛爭，最好去遠啲地方，而臺灣大學都係太近香港，多少都會捲入唔同嘅政治紛爭之中，而佢亦好認同，於是到臺大申請休學。由於佢想修讀啲同中國相關嘅課程，最終選擇咗倫敦大學亞非學院修讀碩士（MSc），即係Development Studies with Special Reference to Central Asia。



馮敬恩喺2016年1月發起圍堵港大校務委員會，事後佢承認刑事損壞同企圖強行進入兩罪，而刑事恐嚇則脫罪、但交替罪嘅在公眾地方作出擾亂秩序行為罪成。