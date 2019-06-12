男廚涉冒警強姦逼肛交　女事主稱事後陰道發炎肛門流膿

26歲廚工梅錦添涉嫌冒警在半年內性侵犯3名女子，案件今(12日)於高院續審。事發時為OL的女事主R供稱，2017年9月17日與被告同到創興廣場的酒吧喝酒，但進入前被告表示忘記「撳錢」，R遂代他暫付380港元入場費及支付自己200港元入場費。



兩人在酒吧喝酒傾談，R稱被告曾拿出一張好像警察委任證的東西，上面有其相片及名字，但她看不清楚。至凌晨4時許兩人一同離開，被告曾想帶她上附近唐樓，並拿出「委任證」稱：「你睇清楚，我叫梅錦添，守尖沙咀㗎，我識法律，唔會亂來。」兩人糾纏至早上7時許，被告才讓她離開。



R稱之後與被告仍有聯絡，亦有叫被告還錢但他沒有理會。至9月23日晚，她與其他朋友喝酒喝至嘔吐，由於想被告還款，於是聯絡他，最終兩人於24日凌晨約4時在旺角見面，被告當時稱便急但找不到廁所，便帶R到賓館。



進房後被告即從R的手袋拿了300港元支付房租，之後衝往廁所，到出來時全身赤裸且下體有水漬，R稱想先洗澡，但被告卻不斷吻她及推她落床想脫其衣服。R怕他扯爛其裙子遂自行脫衣。



兩人之後先性交，及後被告坐在床指着其下體示意要R替他口交，R照做但發現其陰莖有噏味」及「酸醙味」令其口腔很苦唞不過氣。其後被告把R反轉，R以為被告想從後性交，但被告卻以陰莖插她肛門。R稱：「唔係呢個位。」但他無理會仍把陰莖硬塞進她肛門，R遂叫：「唔好呀，我唔想。」被告無理會稱：「呢啲咪叫做肛交囉。」



約3分鐘後被告又改為性交，但R很擔心，因「肛門咁多菌，驚發炎」。5分鐘後被告睡着，她不知被告有否射精，該次亦是她首次肛交。



R稱後來仍與被告有聯絡，亦有問被告是否警員，因她認為警員身體應很「乾淨」，但被告下體卻不太衞生，像有發炎。及後她亦發現自己陰道發炎流膿，肛門亦有流濃，需服食醫生開出的消炎藥。



另外，案件今早因有陪審員未能及時到庭需延遲15分鐘開庭，法官開庭時表示：「今日金鐘比較混亂，辛苦大家。」