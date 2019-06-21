志願團體葵青設社區藥房　處理輕微病症收費$30

團體「醫護行者」於葵青區成立的首間「醫護行」社區藥房今(21日)正式開業，駐場藥劑師可為市民處理輕微病症、藥物諮詢及注射流感疫苗等服務。該社區藥房與「葵家社康匯」合作，以跨專職模式營運，分別有3名駐場護士、物理治療師、營養師、社工及藥劑師各1名，為區內低收入家庭提供一站式健康管理服務。收費較私家醫生及公立醫院為便宜，一般為30港元。



曾用該藥房服務的譚小姐表示，多位私家醫生皆診斷她的小朋友身上的紅點是濕疹，一直外敷藥膏亦不見好轉。直到社區藥房的駐場藥劑師與她詳細溝通下，才發現小朋友身上的紅點是真菌，服藥後情況大為好轉，現時病情已得到控制。譚認為，藥劑師耐心向她解說藥物的使用方法，亦有社工跟進情況，使她感到非常安心。



醫護行者主席范寧表示，一般市民不了解基層醫療服務，「以為有病就要即刻衝去睇醫生」，認為若政府願增加資源發展社區醫療服務，是減輕公立醫院逼爆壓力的方法之一。

他又指，政府有責任推廣社區醫療服務，「係咪將所有錢放晒係醫管局就解決到(逼爆)問題啦？」他希望以葵青區作起點，盼日後將社區藥房推廣至其他社區。