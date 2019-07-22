修例風波：議員批官警鄉黑結盟　林鄭是暴力始作俑者

修訂《逃犯條例》風波下社會衝突不斷，元朗更發生白衣人當眾襲擊市民事件。民主黨立法會議員尹兆堅今(22日)批評林鄭是製造暴力的始作俑者，修例風波後一直未有解決和處理社會問題。



對昨晚(21日)在元朗發生的暴力事件，尹形容情況猖獗，元朗變成地獄，是由政府一手造成，批評政府沒有做好自己的角色，例如撐警集會發生打人事件，警方卻未有拘捕任何人，但卻圍捕和平示威的參與者，質疑是雙重標準。



他又批評，官、警、鄉、黑已結盟，是向香港社會制度和市民挑戰，敗壞整個健康發展的基石。他認為，法治已岌岌可危，執法和檢控程序是絕對不公義。他希望政府明白，政治問題應政治解決，龜縮不能解決問題，政府須回應民間訴求，警方亦應認真執法。



此外，民主派會議召集人形容，現時香港是處於失控的情況，批評特首林鄭月娥是暴力衍生的始作俑者，對民間訴求避而不談，是不負責任的表現，令香港進入惡性循環。她又批評，警方完全不能解釋昨晚在元朗所發生的事，對此予以譴責，質疑警方為何在事前沒有接過相關情報。