港大女生被欺凌除bra拍片　舍監：正展開調查

香港大學過往曾發生過不少欺凌醜聞，港大舍堂偉倫堂再發生懷疑欺凌事件，有去年入住該舍堂的女生指控遭高年級生欺凌，聚會時先後遭男生借醉毛手毛腳，又以住宿資格要挾，間接逼多名女生裸露上身拍短片等。港大及兼任偉倫堂舍監的港大心理學系副教授陳濬靈證實接獲投訴，正展開調查。



有港大女生向傳媒透露，去年出席舍堂一活動時，有男生不停向女生灌酒，借醉對一眾女生毛手毛腳，她亦被摸大腿、膊頭及手，感覺像在做陪酒女郎。而偉倫堂每年均會舉辦「偉倫節」，各樓層會籌備不同活動或拍攝短片。當時有高年級生要求該樓層多名女宿生，背對鏡頭脫下胸圍，再向鏡頭回眸一笑。女生們僅以手蓋着重要部位。片段播給其他宿生觀看後，她感到非常不開心。



港大發言人證實接獲投訴，按既定程序處理，如經初步調查認為證據足夠，會考慮啟動相關紀律程序跟進。陳濬靈向東網記者表示，在上述疑似事件被人於網上平台發報前，他從未接獲投訴。校方現已展開一連串調查，將於下周約見投訴人。他重申調查未完成前不宜作出太多指控或揣測，對於有人在網上洩露他人的資料認為極不恰當。



當上該堂舍監只有數個月的陳又指，出任舍監時已嚴正告誡學生，不容許有任何語言、肢體、情感及網上欺凌行為發生，一切會按大學既定程序處理。