丈夫遭房會拒列為家庭成員　同志入稟挑戰政策

再有同性戀人士就房屋委員會政策提出司法覆核，一名原居於公屋的男子，在英國與同性伴侶結婚後，購買二手居屋擬作為婚姻居所，但他向房委會查詢後，房委會表示只有異性配偶才會被視為「家庭成員」可加入成為住客，同性配偶則不可。他指房委會此政策違反《基本法》與《人權法》訂立的平等原則，不合理和違憲地削減他的權益，因此要求法庭頒令有關政策無效並撤銷。

本案申請人吳翰林(譯音)在其司法覆核申請書表示，他原與家人居於九龍彩福邨，並在其父親去世後繼承為戶主。他在2012年認識了現任丈夫，兩人於2017年在倫敦結婚。由於其丈夫無法以家人身份加入公屋戶籍內，他與丈夫遂決定購買居屋作婚姻居所，惟由於他只能以單身身份申請，中籤機會遠較家庭申請者低，因此決定用綠表買二手居屋。

至去年3月，申請人終購得一個二手居屋單位。由於房委會現行政策不容許其丈夫加入成為住客，所以如要合法地把其丈夫加入，就要向房委會補地價。他於是去信房委會詢問，並舉出女同志「QT」獲准以其同性配偶的受養人身份留港的終院案例作參考。不過房委會就在今年7月覆函，確認政策只承認異性夫婦為家庭成員，可以免補地價加入成為居屋住客，而申請人的個案就不符合此標準。

申請人表示，房委會現行政策將同性配偶的地位，置於比異性配偶低的位置，是對不同性傾向人士的歧視。而且它對不同人士所作的不同待遇，並不符合實際需要的比例，亦違反保障產權、私隱及組織家庭等基本人權，基於上述原因，有關政策屬於違憲，應予撤銷。