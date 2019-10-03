國泰港龍再多2宗氧氣樽洩漏　累計第10宗

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，繼上月27日往杭州航班發現3個手提氧氣樽處於壓力偏低範圍。民航處證實，國泰港龍同日另一班由上海浦東往香港的航班，及本月2日一班由香港至南寧的航班，被發現各有一個氧氣樽出現上述異常。由8月中至本月2日，國泰及旗下國泰港龍已累計發生10宗同類事件。

民航處表示，接獲國泰港龍通知上述事件，涉事航班的機組人員在起飛前的例行檢查發現問題，維修人員按照既定程序處理，沒有影響相關機組人員及乘客安全。

由於相關公司在提升各種安全檢查措施後仍再次發生類似事件，運輸及房屋局、民航處早前召見國泰航空的行政總裁，要求相關公司再進一步提升其他安全檢查程序。民航處指，今日(3日)再召見兩間航空公司的管理層，要求嚴肅跟進事件，民航處會繼續密切跟進，加強對相關公司查核，包括非預約的抽查。

該處又指，國泰港龍正就上述事件展開調查，個案已報備有關當局及警方，民航處亦責成國泰及國泰港龍詳細及嚴肅跟進，並提交報告。