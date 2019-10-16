探射燈：億元重點項目　南區推廣護眼

眼睛健康人人關注，為普羅大眾提供免費眼科專科服務的機構卻不足，南區區議會將「眼科檢查計劃」設為社區重點項目，為區內居民提供免費眼科檢查。有病人組織認為，推展眼科計劃屬好事，若行之有效可在有效監察下擴大服務及受眾。

政府透過「社區重點項目計劃」為每區區議會預留1億港元撥款，在地區推行由區議會選定1至2個較具規模的重點項目，以回應地區需要。今年5月，南區的社區重點項目投放在眼科檢查計劃，於華貴邨華貴社區中心進行，聯同香港大學李嘉誠醫學院眼科學系合作推出為期5年的計劃，為50歲或以上南區居民提供1次性免費眼科檢查服務，預期有2.5萬名居民受惠。

香港罕見疾病聯盟會長曾建平認為，將區議會撥款投放在健康範疇是值得支持，首階段可作為試驗性質，若計劃順利及可行，可增撥資源及增加受惠人數，而其他區域的撥款則視乎地區服務的優次而決定是否用於健康範疇，即使當局日後在各區推行相關計劃，亦應設監察機制確保公帑用得其所。

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