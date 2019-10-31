修例風波：首9個月　出入口貨值挫近半成

在中美貿易摩擦及修訂《逃犯條例》風波引發的示威內外夾攻下，本港經濟正處於低谷。政府指，今年首九個月出入口表現按年跌近半成。而貿易業界亦估計，今年第四季本港港口吞吐量可能有雙位數跌幅。

政府表示，本港經濟正面對中美貿易糾紛及社會事件的內外壓力，今年一月至九月，本港出口貨值按年跌約百分之四點六，同期入口貨值亦按年下跌百分之六點五，強調目前首要是支持警方遏止暴力，在恢復社會秩序後，會加緊處理深層次矛盾問題。政府又指，本港金融體系仍然穩定，有廣泛國際聯繫及獲中央支持，本港會繼續運用獨特優勢，尋找發展機遇。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基表示，由於美國去年將對中國貨品徵收額外關稅的部分措施押後至今年元旦日起才實施，因此商家去年底紛紛「趕搭尾班車」訂貨及出貨，導致本港去年第四季貨運表現好，在高基數對比下，估計今年第四季貿易數據按年跌幅將較之前幾季的按年跌幅更大。

何又預測，本港港口貨櫃數量可能錄得低雙位數跌幅，海運的出入口貨值則可能有單位數跌幅，而空運貨量則維持雙位數跌幅。

他指出，導致本港貿易表現較差的主因是環球經濟增長轉弱，例如中國今年經濟增長幅度可能保不住百分之六、歐洲經濟疲弱等。至於反修例示威的影響，他認為社會動盪會令買家減少來港，相關影響會慢慢浮現。

此外，政府統計處今日將公布經濟增長數據，財政司司長陳茂波早前已預告今年本港經濟可能有負增長。