港大團隊奪BIM冠軍　5生赴星參加國際論壇

建築科技日新月異，香港建造業議會今年首辦「建造業議會建築信息模擬（BIM）比賽」，推動本港發展這種突破傳統，把建築技術數碼化的創新科技。賽事由香港大學建築學院和工程學院5名學生組成的隊伍BusIMan奪冠，5人除獲主辦機構全額贊助，於九月往新加坡出席IBEW2019（國際建築環境周）國際論壇，參觀新加坡國立大學、新加坡建設局建築管理學院等創新科技公司外，下月還會出席「建造創新博覽會」，協助宣傳和推動本港建築、工程的創新科技。

獲獎的港大團隊成員包括任豪健（隊長）（測量學系）、苗昊陽（建築學系）、李文滔（城市研究學系）、蕭景禧（土木工程學系）和李衞聰（土木工程學系）。他們須使用BIM技術，把一項校園重建項目設計成為「數碼設計與建造中心」，比賽分兩輪，9支隊伍獲甄選進入第2輪比賽，於限定的12小時內，根據題目即場對第一輪的作品作出修改，再向評審團匯報。

一般市民可能對BIM摸不着頭腦，但這種建築業創新科技已在新加坡、歐美等地方廣泛應用。BIM使用立體建築模型，在工程設計階段，已可清楚呈現完工後建築物的面貌，以及當中每個執行細節，包括各個單元位置的建造資料、真實尺寸及相關規劃工序等，能有效減少衝突與錯誤。去年1月起，本港已落實規定，造價3000萬元以上的工務工程，由設計至施工階段都要採用BIM技術。

港大建築學院副院長（研究）、房地產及建設系教授呂偉生表示，BIM技術結合大數據應用和虛擬實景科技，開創了建築新模式：「一項工程從設計、施工到完成，需要測量師、建築師、工程師和規劃師等不同專業人員的合作，BIM技術就像一種共同語言，把他們連繫在一起，利用同一個平台進行建設，省卻以往繁複的工序。」讓分佈不同地方的專業人員可透過虛擬實景透視一個建築物，勘察其中細節，如牆内水管或電線走位要改動，亦可立即進行，令施工效率及出錯機會大減。