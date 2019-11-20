警二代男生與15歲女友非法性交　還押候判

就讀中學時曾多次留級的20歲男生，於去年留級中四時認識同級一名女同學，並發展成為情侶，男生誤以為女方與自己年紀相若，多次與女方發生性行為後，才得悉女方不足16歲。男生事後被捕，今(20日)在區域法院承認向16歲兒童作出猥䙝行為及非法性交共7罪，還押至下月11日判刑。

控方指，被告與父母同住，其父親為一名警員，而被告現為一名職業訓練局一年級生。辯方指被告與事主2人案發時為情侶，而事主當時亦只差數月便足16歲，被告亦來自良好背景家庭，常參與慈善事務，為一名善良的人，希望法庭能考非監禁式刑罰。法官最後將被告收押，替被告先索閱感化、勞教等一系列報告，及事主的創傷報告。

案情指被告案發時約18至19歲，多次留級中四，後與15歲事主X成為同學及情侶。在去年6月，被告兩次往X住所時，要求X替他口交，X照做。

同月20日，被告又往X住所，被告在X睡房處摸X胸部等，後與X性交5秒，X感到痛楚遂着被告停止。兩人下午飯後，再度性交5分鐘。9月中秋節，兩人在被告住所睡房中性交8分鐘，被告及後自慰射精。兩人同日及後又再性交。

去年10月，兩人放學後到X住所，被告摸X胸等，兩人接着性交約8分鐘。被告當天離開時，被X母看見，X在查問下指曾與被告性交。被告其後被捕，警誡下稱只知X的生日月份，「因為我同佢同級同學，所以我覺得我同佢年齡差唔多，我係真心鐘意佢，我打算畢業之後同佢結婚」。