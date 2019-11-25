探射燈：資助津貼過低　培訓計劃耗時　難紓失業勞工燃眉之急

政府為因修例風波失業、開工不足的市民提供36項職業技能訓練。

受示威活動影響，本港8至10月市場整體失業率升至3.1%，創2年新高，相信失業率會繼續上升。政府早前推出津貼培訓計劃，資助失業的打工仔增值就業。但有立法會議員批評，津貼額過低，無法解決員工的燃眉之急。

僱員再培訓局8月推出「特別・愛增值」計劃，幫助因修例風波於6月1日起失業、放無薪假及開工不足的市民報讀課程增值。計劃提供36項職業技能訓練，涵蓋19個行業，費用全免，出席率達80%的學員更可獲上限每月4000港元的津貼，估計可支援1萬名有需要人士。

「4000蚊仲低過沙士嗰時，完全冇吸引力。」立法會勞工界議員潘兆平批評，計劃既要面試、報名程序又複雜，而且課程為期只有半個月至1個多月，難起重要作用，亦無法解決失業僱員「手停口停」的燃眉之急。他建議政府推出失業貸款基金更實際，運作方法如大學貸款般，待借貸人找到工作再還款，協助僱員度過難關。

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