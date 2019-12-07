探射燈：運署成功整合簡而清　點擊率提升

政府部門APP繁多且無用一直為人詬病，惟對於市民有實用價值的APP，亦會獲得海量下載及使用量。運輸署是少數整合APP的部門，去年將3個APP合而為一後，無論下載量及點擊率亦有提升。有專家指，市民使用APP以實用性為主，精簡及清晰，能為市民解決問題的才是開發重點。

運輸署去年將3個APP「香港乘車易」、「香港行車易」及「交通快訊」整合為一個綜合APP「香港出行易」，提供一站式平台，向市民發放各種交通運輸資訊，空置泊車及行程時間等資料，該APP截至今年11月下載次數逾210萬，每日點擊由最初2.5萬次增至6.5萬次，最高達76萬次。整合的開支約為60萬港元，而原有3個APP的整合前的開支約為160萬港元。

青年學院首席講師（資訊科技）梁秉雄指，運輸署的例子說明整合的重要性，整合後的APP多功能集於一身，如市民原本要乘巴士卻發現時間緊迫，繼而可即時查詢最快路線及交通情況轉乘的士，以生活實例來實測APP的功能性，他建議部門在提升APP效能時要從實用角度出發，否則難吸引市民主動下載使用。

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