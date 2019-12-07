探射燈：互動APP需持續發展　可交私人公司接手

擁有最多APP的教育局，大部分程式是推動互動學習。當中名為「說話加油站」的APP則訓練初小學生的說話技巧，學生可透過程式錄製語音再交予老師評分，有小學認為該APP有助提升學生語言理解及組織能力等，將繼續使用。有電子學習專家認為，政府APP可起帶頭作用，若反應理想則可交予私人公司持續發展，加入更多貼近時事元素吸引更多學生使用，提升效益。

「說話加油站」下載量有逾4.5萬次，是個針對小學生的互動APP，學生可登入系統看圖片說故事，透過錄音功能錄一段故事語音，學習語言。而教師則可登入教學版，發放功課及接收學生功課，再透過聽取語音為學生評分，達致互動作用。

香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）黃岳永指，下載量不代表使用量，要看每日活躍用者才可判斷一個APP成功與否，上述APP下載者中如有70%都會每日使用則值得持續發展。政府可起帶頭作用，獲得教師認可後則要考慮持續發展，並且逐步放手交由私人公司接手，如加入兒童喜愛的卡通人物及電影等新潮元素，既可加講故事的趣味，亦可避免使用更多公帑去提升APP的功能，更可為業界開拓營運空間，值得當局研究。

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