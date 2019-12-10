政Whats噏：逾半億元建觀塘音樂噴泉或煞停　民政局頭都痕

今屆區議會選舉泛民大獲全勝，當中觀塘區亦都係泛民佔多數，而繼元朗區議員要求煞停涉款約17億港元嘅元朗連接西鐵朗屏站至教育路以南嘅高價行人天橋之後，灣仔區現任議員楊雪盈日前聯同候任區議員，都話要促煞停涉款約1.3億港元嘅摩頓臺活動中心工程，依家連已經動工嘅觀塘區音樂噴泉都可能保唔住喇，事關當區嘅區議員同候任區議員醞釀要停止有關工程。

被指係「小白象工程」、逾5000萬港元嘅觀塘區音樂噴泉項目一直惹起極大爭議，直到舊年底先喺立法會財務委員會通過撥款。期間都有區議員就項目公眾諮詢中引用具偏差數據、隱瞞民調結果及繞過區議會諮詢等問題，到申訴專員公署作出投訴，但最終都獲得通過撥款，之後就招標展開工程。但喺新一屆區議會泛民議員佔多數嘅有利情況下，佢哋擬翻盤，要煞停音樂噴泉工程喎。

觀塘區議員鄭景陽坦言依家處於個尷尬位，因為工程已經開始咗，亦已經鏟起咗成塊草地，錢都用咗一筆，如果無拉拉抽起，又好似浪費公帑，但就話議會都好有共識要停咗個工程先，再大家一齊諗個方向，例如話修訂吓個工程，改造一啲大眾設施方便市民咁。

鄭又話同啲候任議員開咗一次會，但暫時未有實質方案，話大家仲諗緊辦法，同埋佢哋要求觀塘民政事務處計條數出嚟，想知剩低幾多錢，睇咗條數先再計劃下提乜嘢方案，但民政事務處未講幾時回覆，佢哋會再追。

咁係咪真係要煞停音樂噴泉嘅工程？佢話好多市民都係傾向唔要呢個音樂噴泉，至於係煞停定改入面嘅方案，就要睇剩低幾多錢嘞！而另一觀塘區議員黃子健早前都話民主派喺議會入面有優勢，但都要溝通咗先，唔好畀人覺得「為反而反」咁話喎。

話時話，灣仔班候任區議員話要約見民政事務局，煞停摩頓臺社區中心工程，依家動緊工嘅音樂噴泉若果真係要停工嘅話，當中涉及工程合約等複雜問題，睇嚟局長劉江華都好頭痕，究竟佢點拆招呢？