傳皇悅酒店結業裁員　銅鑼灣店即日起暫停訂房

武漢肺炎陰霾下訪港旅客銳減，酒店業如一潭死水。今日(7日)網傳皇悅酒店即將結業，成為酒店業的第一滴血。香港酒店工會今在社交網站上公布緊急消息，指接獲大量皇悅酒店集團解僱和關店消息，正密切關注事件。

東網記者隨後聯絡工會了解求助詳情，工會指正聯絡受影響員工了解情況。記者又致電傳聞關店的其中一間銅鑼灣皇悅酒店，其訂房部職員透露，該酒店即日起暫停提供訂房服務，直至另行通知，惟未能回答暫停訂房的原因。記者正向皇悅酒店查詢詳情，暫未獲回覆。

有傳灣仔皇悅酒店結業，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城代表酒店業主澄清並無其事，並強烈譴責造謠者別有用心。他指該酒店有裁減部分員工，但完全按照勞工法例賠償。

李指酒店業正面對很大的困難，無飛機、無旅客，酒店業界有小規模的裁員，例如要求員工暫時放假，員工拒絕，則可能有機會被裁減，但他強調僱主均按照勞工法例合理賠償。

至於皇悅裁減了多少名員工，李表示無相關數據；而暫停訂房的原因，李則稱：「無可奉告。」又強調酒店營運如常。

根據皇悅酒店官網顯示，酒店隸屬泛海酒店集團有限公司，為香港上市公司，專營旗下著名的3間「皇悅」酒店品牌及兩家「皇悅卓越」酒店品牌。集團現於香港有5家酒店，分别位處銅鑼灣、灣仔及尖沙咀。而首宗確診武漢肺炎的患者及其4名家人則曾入住尖沙咀皇悅酒店。