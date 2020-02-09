氣霧傳播僅醫療程序出現　醫生指戴口罩已夠保護

上海市政府昨日(8日)舉行記者會，指新冠肺炎可透過氣霧傳播，即帶病毒的飛沫混合在空中形成氣霧，人體吸入後便有機會受感染，引起病毒會透過空氣傳播的疑雲。有醫生解釋，霧化程序一般只會在醫療過程中出現，市民在日常生活中一般不會接觸到氣霧，呼籲市民不必擔心。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，氣霧傳播須在特定環境條件下才會出現，包括病人需吸取醫學用的霧化藥物，例如擴氣管藥，而病人在吸入藥物的過程中咳嗽，便有機會產生氣霧，將病毒透過空氣帶到2至3米外。

他又解釋，相關傳播途徑並非新事物，沙士時期便曾出現「8A病房事件」，有病人在霧化程序中將病毒經空氣傳播擴散，導致多名探病者及醫護受感染。不過，曾指出，霧化程序一般只會在醫院內進行，市民日常生活中並不會接觸到相關過程，呼籲市民不用擔心，相信目前情況下一般市民只配戴外科口罩已有足夠保護力。

另外，香港醫院藥劑師學會向美國吉利德科學公司總部查詢有關香港是否可以採用Remdesivir(瑞得西韋)作為緊急救治感染新型冠狀病毒的重症病人，惟獲回覆稱，因法例限制和物流的阻礙，除中國外，未能夠為其他亞洲地方包括香港在內的個別病人提供藥物作治療。

學會認為，香港取得瑞得西韋作為嚴重病人體恤使用的機會較低，建議有關當局主動聯絡中國國家藥監局藥品審評中心爭取為香港納入臨床試驗試點，讓香港感染新冠肺炎的重症病人得到瑞得西韋作最後藥物治療的選擇。