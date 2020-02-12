喉管播毒公屋戶人心惶惶　政黨促港府代付檢查維修費

有鑑於青衣長康邨康美樓先後出現兩宗新冠肺炎感染個案，初步分析乃喉管接駁不當導致漏氣有關，工聯會今日(12日)就此約見運房局副局長蘇偉文，要求政府及局方應即時處理排氣喉管問題。

議員郭偉强表示，除長康邨外，其他屋苑住戶亦對喉管保養維修和缺損問題表示關注。局方雖強調Y2型公屋喉管設計無問題，整體上安全，但為安撫居民，建議即時為康美樓所有單位的喉管作檢查及維修，亦應為全港公屋進行喉管大巡查，確保排氣喉管不會成為散播病毒的途徑，長遠則要為老舊公屋或租置屋作整體的喉管檢查及更換計劃。

議員麥美娟則指，未能及時跟進的公屋屋苑，應向住戶派發正常喉管位置的圖例，供市民自行比對是否合符規格。麥美娟又稱，住戶更換或維修喉管須自行付費，抗疫時期政府應動用防疫基金代付，不應拘泥於數百港元的維修費用。鄧家彪亦敦促政府，要向負責清潔、保安及維修的人員提供口罩等防疫用品。