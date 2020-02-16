市民囤廁紙放窗台　黃鳳嫺：受潮反成細菌溫床

新冠肺炎疫情步步進逼下，市民一度爭買油、鹽、米糧等日常用品，連廁紙也成為搶購目標，各大超市、藥房的貨架都被一掃而空。不過，有網民拍到有屋苑的窗台堆滿廁紙，恍如「廁紙山」。消委會總幹事黃鳳嫺和香港大學感染及傳染病中心總監何栢良，先後呼籲市民勿再囤積廁紙，以免潮濕天氣令廁紙發霉影響健康，得不嘗失。

黃鳳嫺今(16日)在一個電台節目表示，本地廁紙及米的供應充足，貨源不斷，但由於超市運送安排與市民購買的時間有落差，所以出現缺貨情況。她又呼籲超市特事特辦，加快運送相關物品到零售點，讓市民安心。

黃又大派定心丸，指消委會已與本地紙商溝通，所有紙商都表示廠房已全開，他們本身亦有許多廁紙存貨，加上近日藥房抬價，超市亦沒有以往的優惠，認為市民毋須恐慌、搶購廁紙。她又提醒市民，若廁紙未有妥善儲存，紙品受潮後將成為細菌溫床，對健康構成威脅。

近日天氣潮濕，濕度高達70%，何栢良早前曾提醒市民不要囤積廁紙。何表示不論廁所用、廚房用、或日常抹面用的紙巾，都沒有經過無菌處理，即使有膠袋或紙盒包裝，仍很易吸入水氣，有機會發霉，用了有菌或已發霉的廁紙，有害健康，而囤積又會令其他人買不到，實在是損人不利己。

另外，黃在節目後表示，由於全球對口罩的需求急升，導致口罩缺貨、被抬價、營商手法差等問題，她建議市民購買口罩時應該先格價，有市民在社交平台或海外網站上購買口罩，出現貨不對辦、甚至付款後收不到貨的情況。當被問到應否將口罩納入儲備商品，以禁止抬價和囤積時，黃回覆稱需要詳細研究，難以在一時三刻決定，又指全球應該沒有地方將口罩納入儲備商品。