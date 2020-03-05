本地鰻魚需求大　港大發現45%產品屬瀕危歐洲鰻

港大調查發現，本地的超市及零售店出售的鰻魚產品有近半屬瀕危物種。(港大提供)

鰻魚是不少日式料理常見的食材，香港大學生物科學學院生態學及生物多樣性研究部博士David Baker率領的鑑識保育實驗室，早前調查及研究香港49間超市及零售店出售的鰻魚產品，發現45%的產品為瀕危物種的歐洲鰻魚。

研究指出，在超巿、食材店及便利店出售的近半數鰻魚產品如鰻魚柳和壽司等，屬國際自然保護聯盟(ICUN)紅色名錄上列舉的瀕危物種，其副產品貿易受《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》(CITES)的法規管制，即出入口均須相關部門許可。

為了滿足東亞地區對鰻魚的需求，不法分子在歐洲捕取洄游的幼鰻(亦稱玻璃鰻)，走私到亞洲養殖至成熟出售。由於人工繁殖鰻魚仍不可行，以致不斷捕捉野生玻璃鰻作為魚苗養殖。

根據歐洲刑警組織2018年的數據，鰻魚每年的走私數量超過3億條。在國際販賣玻璃鰻的利潤可觀，僅1公斤的玻璃鰻已可長成多達3500條成年鰻魚，其黑市售價可逾5萬港元。

由於歐洲鰻的常見表親如日本鰻魚和美國鰻魚並未被列於《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》之中，交易無須許可證，而不同品種的玻璃鰻在外觀上沒有明顯差異，因此歐洲鰻容易被混在其他合法品種的鰻魚被販賣。

研究報告已在科學期刊《Science Advances》發表。