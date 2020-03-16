消委會：迷你倉月租最高差3倍　附加費花樣多易惹爭拗

香港愈來愈多「納米樓」，居住環境狹窄，不少市民會租用迷你倉、迷你箱儲存物件，解決收納問題。消費者委員會調查23間儲物服務公司，發現收費繁瑣，除每月固定月費外，由登記、搬運、以至存取都牽涉繁多的附加費用，部分公司亦設最低消費。

消委會根據迷你倉提供的價目表，發現迷你倉的正價月租差異頗大，以較受消費者歡迎的12平方呎迷你倉為例，正價月租由480至1709港元，相差逾2倍半；而16平方呎迷你倉的正價月租則由696至3038港元，相差更逾3倍。即使比較同區的迷你倉，月費仍有明顯差別，當中於柴灣租用16平方呎迷你倉的月費差異最大，最低月費為984，最高則為2048港元，相差近1.1倍。

迷你倉的最短租用期一般為1個月。除月費外，迷你倉一般需要收取1至2個月正價月租作為按金，另可能有其他收費，包括有1間會收取75港元登記費、1間會要求客戶以30港元購買鎖頭、9間會要求客戶以30至60港元購買智能卡作進出迷你倉之用等。

消費者呼籲市民選擇儲物服務前，宜預計儲物量、儲物時間及提存頻率，考慮每月儲存的成本，衡量物件是否有需要保留，再決定是否租用。

消委會去年收到24宗有關倉存服務投訴，今年首兩個月亦有5宗相關投訴。消委會總幹事黃鳳嫺指去年投訴中，有8宗關於價格爭拗，退租、按金，另有8宗關於服務質素，如未能提取物品，黃指出投訴內容五花八門，消費者使用迷你倉時，不時會出現收費爭拗，如加價時需要增加按金，退租時退還按金的時間過長，如儲存物品涉及收藏品、如證書等，當有損壞時難以估計價值，建議租用時問清楚保險。